La Vis trionfa nel Memorial Corsato Grande finale contro Pesaro

Dopo il rinvio per Covid dello scorso anno, la Vis 2008 del patron Filippo Bertelli è stata lieta di accogliere alcune delle migliori società nel panorama nazionale per la disputa del torneo organizzato in memoria dello storico dirigente biancoazzurro Alvise Corsato, scomparso prematuramente nel 2020. Sono 12 le partite andate in scena al Palapalestre dal 27 al 29 dicembre, chiuse da una finale 1°2° posto equilibrata e di altissimo livello tra i padroni di casa, la Vis di coach Dalpozzo, e la Victoria Libertas Pesaro. La classifica finale vede Forlì all’ottavo posto, Dolomiti Trento al settimo, a seguire Pallacanestro Reggiana e Pallacanestro Moncalieri, con i piemontesi che chiudono al quinto posto con un bilancio di una sola sconfitta all’esordio proprio contro la Vis. Dopo una splendida finale 3°4° posto, DBS Roma si aggiudica il terzo posto, con la Virtus Bologna al quarto: entrambe premiate da coach Spiro Leka e dal suo assistente Marco Carretto. L’ultimo atto, come detto precedentemente, vede i ragazzi di coach Dalpozzo affrontare Pesaro, reduce dall’ampia vittoria con la Virtus

in semifinale. I marchigiani comandano con qualità ed autorità i primi 20 minuti, 34-23 all’intervallo, poi la Vis compie un’impresa difensiva, alzando l’intensità e la pressione sulle ottime individualità pesaresi, concedendo così solo 13 punti tra il terzo e il quarto periodo, merito di vere collaborazioni corali. I vissini sorpassano a 3 minuti dalla fine per poi andare sul +4 a 5 secondi dal termine. 51-47 il risultato finale, con i ragazzi in visibilio merito di un Palapalestre gremito.