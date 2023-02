La Vis under 17 batte Cesenatico Grande prova nel match di ritorno

Primo turno dei playoff della poule nazionale U17 Eccellenza per la Vis 2008 di coach Santi, che, arrivati terzi nel proprio girone, affrontano Basket Cervia Cesenatico, quarta classificata nel girone B. Sfida andata e ritorno, la vincente si aggiudica un posto nella finalissima (Bsl San Lazzaro e Fulgor Fidenza l’altra semifinale) che mette in palio un posto per accedere ai concentramenti interregionali. La truppa di coach Santi si aggiudica così il posto nella finalissima, aspettando la vincente tra Fidenza e San Lazzaro, in gara 1 vittoriosi i primi sul proprio parquet per

sette lunghezze.