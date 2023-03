La Vis under 17 di Eccellenza si qualifica alla fase interregionale

Dopo le rispettive vittorie con Cesenatico e BSL San Lazzaro, sono la Vis di coach Santi e la Fulgor Fidenza le squadre a contendersi la finale per il 5° posto regionale. Gara 1 a Fidenza, Gara 2 a Ferrara, per una sfida di altissimo livello per aggiudicarsi un posto nella fase nazionale successiva. In gara 1 ottimo avvio per i ragazzi di coach Santi, che grazie ad una fase offensiva corale e paziente, riescono a volare dopo pochi minuti sul +10 (11-21). Fidenza rientra e alla pausa è tutto da rifare (48-49). Nel terzo periodo sono i gialloblù a fare la voce grossa, mentre i vissini faticano a trovare il giusto ritmo offensivo e peccano di alcune disattenzioni nella propria metà campo. Dopo il +9 (67-58), Fidenza tocca anche il +14 ad inizio ultimo quarto, ma è a quel punto che, in uscita dal time-out, rientra in campo una Vis diversa, solida ed intensa in difesa, propositiva ed in fiducia offensivamente. Nel finale, un’importante palla recuperata regala 2 punti concretizzati in contropiede proprio allo scadere del cronometro, riducendo il gap sul -5 (79-74), in vista della gara di ritorno.

Gara 2 si gioca in un Palapalestre gremito e bollente e sono i ragazzi vissini ad allungare subito sul 6-0 dopo poco più di un minuto. Gli ospiti pareggiano sul 10-10, poi uno sprint biancoazzurro porta il risultato sul 19-12, grazie a difese aggressive e attacchi lucidi contro la difesa

a zona. Grande equilibrio fino alla sirena, con il tabellone che segna 32-29. Al rientro dagli spogliatoi, la Vis dilaga fino a toccare il +17 sul 50-33, poi sul 57-40, merito di alta intensità difensiva e percentuali offensive al limite della perfezione, grazie a possessi gestiti quasi sempre nel migliore dei modi. La Fulgor non ci sta e chiude il periodo con un 2-9 di parziale che rimette tutto in discussione (59-49). Gli ultimi 10 minuti vissini sono spettacolari: offensivamente letali seppur qualche sporadico passaggio a vuoto, ma capaci sempre di sfruttare al meglio i propri punti di forza. La Vis allunga da subito e non si ferma più, aggiudicandosi così il match per 80-57 e conseguentemente il 5° posto regionale, che vale il pass per la fase interregionale.