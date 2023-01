La Vis under 17 mette al tappeto la Fortitudo

Successo della Vis under 17 di Eccellenza, contro i rivali storici della Fortitudo, ribaltando anche la differenza canestri. Partita importantissima in chiave playoff per i ragazzi di coach Santi che ospitano i rivali storici

della Fortitudo, in un derby fondamentale per l’eventuale seconda fase del campionato. Inizio di partita abbastanza lento, ma i ragazzi vissini riescono ad imporsi grazie alla maggiore fisicità, grazie ad un buon gioco di squadra e facendosi trovare pronti anche nella metà campo

difensiva. La partita sembra ben indirizzata per la Vis, il primo quarto finisce 23-12. Nel secondo quarto però la storia cambia, gli ospiti cambiano faccia e impongono il loro pressing e un ritmo piuttosto alto che manda in tilt il gioco offensivo dei ragazzi di coach Santi, che si trova costretto a chiamare time-out e ad incrementare le rotazioni. La Vis subisce il colpo e perde il quarto 11-17. Si va all’intervallo sul 34-29. Nel terzo quarto si rivede quanto accaduto nel precedente, con attacchi un po’ bloccati e le difese che si rendono protagoniste, la Vis ci prova ma non riesce mai a prendere il giusto divario, il terzo quarto finisce 15-14, la Vis continua a comandare la gara per 49-43. Inizia il quarto ed ultimo periodo con un po’ di vantaggio che però non dà sicurezza, ma gli Under 17 riescono a ritrovare il ritmo offensivo, tornando a giocare di squadra realizzando la maggior parte dei canestri da assistenze e in contropiede.

Così fin dai primi minuti si crea il divario che rende tranquillo coach Santi e permette ai ragazzi di finire la partita in scioltezza, ribaltando anche la differenza punti (-6) che risulta fondamentale in chiave playoff. Finisce con la vittoria dei biancoazzurri per 73-58.

Con questo derby portato a casa, la Vis si trova ora in quarta posizione a pari punti proprio con la Fortitudo, scavalcata però grazie ai 15 punti di divario di questa vittoria.

Prossimo incontro sabato 21 gennaio a Piacenza contro Piacenza Basket Club.