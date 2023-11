La Vis under 19 Silver di coach Bonora porta a casa il derby con la Scuola Basket

Quinta vittoria consecutiva per i ragazzi dei coach Bonora e Bacilieri della Vis under 19 Silver, che seppur giocando una partita sottotono (complici anche gli infortuni di capitan Bottoni e Cavallari) riescono a strappare una sofferta vittoria nel derby con la Scuola Basket. Primo quarto dove la Bondi Vis 2008 impone da subito il proprio ritmo, 11-16 il parziale.

Gara sull’equilibrio fino all’ultimo parziale, in cui i ragazzi di coach Bonora si svegliano e cambiano marcia, in attacco i biancoazzurri si passano bene la palla, trovando buone azioni e bei canestri per il 68-56 finale.