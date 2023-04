La Wmac fa il pieno

L’esperienza e la professionalità nell’organizzazione degli eventi sportivi maturata dal maestro Mauro de Marchi, presidente europeo Wmac, era già una promessa di successo; promessa mantenuta, dati i quasi 150 atleti provenienti da tutto il Nord Italia, da Torino a Bologna, presenti alla Coppa del Presidente Wmac svoltasi al palazzetto di Pontelagoscuro.

La competizione ha raccolto alcuni tra i migliori atleti e maestri del panorama degli sport da combattimento nazionale e ha messo in palio premi di prestigio e splendidi trofei, grazie anche al supporto del main sponsor Akita Consult. Inoltre, buona la prima per la nuova disciplina di combattimento promossa proprio da Wmac Italia, il Kumibo, ovvero il combattimento con i bastoni tradizionali di Okinawa, che ha visto proprio in questa manifestazione incoronare i primi campioni nazionali Wmac di specialità.

Passando ai risultati agonistici, incetta di medaglie per il gruppo ferrarese della Wmac Italia. Suddivisi per specialità, gli estensi conquistano infatti 11 medaglie d’oro, 9 d’argento e 5 di bronzo. Ecco i risultati degli atleti in gara:

- nel kumibo oro per Sergio de Marchi, Pietro Bonini, Emma Vitale, Riccardo Daga, Sara Landi e Riccardo De Feo; argento per Matteo Lambertini, Francesco Murgia, Alessandro Scalzo, Ettore Giacomelli, Pietro Gioacchini, Giacomo Gioacchini, Diego Cesari e Luca Veronesi; bronzo poi per Francesca Succi, Massimiliano Scalzo, Anna Succi e Gabriele Barrile.

- nella kickboxing light contact doppio oro per Enrico Bulgarelli, quindi ori anche per Francesca Succi, Francesco Murgia e Alessandro Scalzo; d’argento la prova di Riccardo Daga, infine bronzo per Massimiliano Scalzo.