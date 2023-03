La X Martiri a Porretta ritrova bomber Pagani

Derby di grande tradizione oggi (ore 14.30) pomeriggio: a Migliarino l’Argentana fanalino di coda proverà a fare lo sgambetto alla lanciata Portuense, tra le squadre più in forma del girone, cinque vittorie nelle ultime sei giornate. "Di qui alla fine cercheremo di salvare la faccia, finendo con dignità il campionato – è il commento un po’ malinconico del presidente granata Eugenio Bruschi – La Portuense è indubbiamente la favorita, la classifica non mente, ma all’andata avevamo disputato una buona gara e non meritavamo di perdere". I rossoneri infatti si imposero 2-1 con gol nel recupero di Sarto su rigore. "Ci sta che il pronostico sia dalla nostra parte – osserva Dino Del Mastio (nella foto), l’allenatore – il rischio è disputare una gara presuntuosa, come ci è successo a San Pietro in Vincoli. In attacco per una serie di problemi abbiamo solo dei giovani, unito al fatto che l’Argentana non ha niente da perdere". Salteranno il derby infatti gli attaccanti Laghi e Scaglione: il primo non si è allenato in settimana per un’influenza, l’ex centravanti granata si è stirato; tutto il peso dell’attacco ricadrà sui bomber baby Pierfederici e Allegrucci. Tornano però a disposizione in difesa Telloli e Nicolasi. Spera anche il Mesola di inserirsi nella lotta per i play off, dovrà però fare punti in casa con lo Sparta Castelbolognese, formazione ravennate solida e pericolosa in contropiede. Nel Girone C il Casumaro cercherà di allungare la striscia positiva, ma al "Merighi" arriva il temibile Castelnuovo, quarta forza del campionato. Trasferta di montagna per la X Martiri, che sarà a Porretta. All’andata fu una facile scampagnata, una goleada per 7-2; al ritorno potrebbe essere tutt’altra storia. "Ogni partita fa storia a sé – mette le mani avanti il direttore sportivo Riccardo Alberani – Fu una partita a senso unico, da allora le cose sono cambiate, il Porretta è coinvolto nella lotta per non retrocedere, ha bisogno di punti salvezza e ci renderà la vita difficile. Oltre tutto ha perso a Trebbo di Reno e vorrà rifarsi a nostre spese". Ruggero Ricci può sorridere, rientra dalla squalifica Jacopo Pagani, il bomber della squadra.