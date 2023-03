La X Martiri rimedia in extremis Bigoni evita il ko nei minuti di recupero

x martiri

1

msp calcio

1

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, De Cristofaro (88’ Taribrllo), Veronese, Bianconi, Marongiu, Veronesi (72’ Bottura), Perinelli, Igboeli (65’ Bigoni), Pagani, Frignani (75’ Marku).

All. Ricci.

MSP CALCIO: Ferrone, Traina, Del Monte, Feraco, Bertan, Afryie, Luccarini, Mazzetti, Bartolini, Colace, Marku.

All. Fanti.

Arbitro: Pecoro di Cesena.

Marcatori: 65’ Colace, 95’ Bigoni.

Pareggio in extremis per la X Martiri, che è riuscita a raddrizzare la partita nell’ultimo minuto di recupero. Il primo tempo è stato equilibrato, con poche opportunità da una parte e dall’altra. Da segnalare alla mezz’ora un’occasione per Frignani, imbeccato da Pagani, il suo tiro è parato da Ferrone. Bolognesi pericolosi al 40’, un tiro crosso indirizzato all’incrocio dei pali diventa una traiettoria angolatissima, Veronese ci mette la testa e sventa. Il primo tempo è tutto qui, più articolato il secondo tempo. Non succede niente di apprezzabile per 20 minuti, poi arriva la doccia fredda per i padroni di casa. Monte San Pietro va in vantaggio infatti al al 65’: errore in uscita della X Martiri, Colace vince anche un contrasto, scappa in contropiede e dentro l’area calcia forte su primo palo. Il tiro non sembra irresistibile, il portiere però si fa passare il pallone in mezzo alle gambe. La X Martiri prova a reagire, tanta buona volontà, ma senza costruire azioni degne di nota. Almeno fino al 90’, quando Pagani mette Marongiu nelle condizioni di battere a rete indisturbato, davanti al portiere, che è bravo a non abboccare alle finte e a respingere. Alla fine la difesa bolognese cede. Bianconi batte velocemente una punizione: scambio di Pagani con Bigoni, con quest’ultimo che lascia partire una rasoiata dal limite che non dà scampo.