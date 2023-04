L’Accademia balza al comando Anche qui è duello con il Modena

Il sorpasso al vertice della classifica della poule promozione compiuto dall’Accademia Spal sul Modena è senza dubbio di buon auspicio in vista del derby in programma sabato prossimo allo stadio Braglia. In campo femminile quindi a quattro giornate dalle fine dei playoff le biancazzurre si sono portate al comando della graduatoria, con l’obiettivo di restarci conquistando la promozione in serie C. Se l’Accademia Spal ha fatto bottino pieno in trasferta espugnando senza troppi problemi il campo del Besurica (0-3 il punteggio finale), nel big match di giornata il Felino ha travolto il Modena – capolista fino al turno precedente – con un perentorio 4-1. Adesso quindi la classifica della poule promozione vede l’Accademia Spal in vetta con 24 punti, a +2 sul Modena, +3 sul Felino e +5 sul Fossolo. Attenzione però perché domenica prossima a Vigarano Mainarda le biancazzurre ospiteranno proprio il Felino, determinato a compiere l’aggancio vendicando le sconfitte maturate in finale di Coppa Eccellenza e nel girone di andata. Domenica 7 maggio poi l’Accademia Spal affronterà in casa il Modena nel derby che con tutta probabilità risulterà decisivo in chiave promozione. Tornando alla gara disputata domenica scorsa a Piacenza contro il Besurica, le biancazzurre hanno sbloccato il punteggio al 12’ con un calcio di rigore di Tinelli. In avvio di ripresa l’Accademia Spal ha raddoppiato con Fratini e al 70’ Tinelli ha chiuso i conti per il definitivo 0-3 firmando la doppietta personale.

