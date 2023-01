L’Accademia in semifinale di Coppa Italia A Vigarano gara secca contro Piacenza

È un giorno speciale per l’Accademia Spal, che alle 14,30 al centro sportivo di Vigarano Mainarda ospita le Biancorosse Piacenza nella semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Si tratta di una gara ‘secca’, che le biancazzurre hanno la possibilità di disputare sul proprio campo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente coi calci di rigore. Inutile dire che arrivate a questo punto, le ragazze guidate da mister Panico puntano dritto alla finalissima in programma domenica 29 gennaio in campo neutro. Ma per arrivare all’ultimo atto della competizione bisogna superare l’ostacolo Biancorosse Piacenza, che curiosamente nel proprio girone di Eccellenza regionale gravita a metà classifica. In gare come queste però può capitare di tutto, quindi vietato distrarsi e avanti tutta.