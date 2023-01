L’Accademia Spal festeggia vincendo la Coppa di Eccellenza

L’Accademia Spal conquista la Coppa Eccellenza Emilia Romagna entrando di fatto nella storia. Mai una squadra del club biancazzurro aveva infatti alzato un trofeo in campo femminile. A compiere l’impresa sono state le ragazze di mister Panico, che a Savignano sul Panaro (provincia di Modena) hanno superato 3-1 il Felino nell’ultimo atto di una competizione che l’Accademia Spal ha affrontato con l’ambizione di vincere fin dal primo turno. Il Felino probabilmente non era l’avversario più forte in assoluto che le biancazzurre potevano incrociare in finale, ma la squadra parmense ha dimostrato di non essere arrivata fino in fondo per caso. Dando filo da torcere all’Accademia Spal per oltre 120 minuti. Già, perché quella di Savignano sul Panaro è stata una battaglia che non si è conclusa ai tempi regolamentari. Le biancazzurre sono passate in vantaggio nel primo tempo con una zampata di Tinelli sugli sviluppi di un corner, ma il Felino ha pareggiato i conti con Calloni intorno alla mezz’ora. Nonostante la possibilità di giocare tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Soncini, l’Accademia Spal non è riuscita a chiudere i conti rimandando il verdetto ai supplementari. Nell’extra-time però la squadra di Panico ha spinto sull’acceleratore, firmando il gol del 2-1 con Hassanaine e quello del definitivo 3-1 con Fratini. Ora per le biancazzurre si spalancano le porte della fase nazionale della Coppa Eccellenza.