L’Accademia tra festeggiamenti e idee per la C

È ancora tempo di festeggiamenti per la Spal femminile, che sabato scorso al Teatro Europauditorium di Bologna è stata protagonista dell’evento targato Figc venendo premiata per la vittoria dei campionati di Eccellenza e under 15. Una sorta di gran galà del calcio regionale, col club biancazzurro applaudito da una platea di oltre mille persone grazie ai successi ottenuti dalle ragazze. La Spal in rosa ha partecipato alla serata col responsabile del comparto Mauro Rotondi, il direttore sportivo Mattia Martini e la calciatrice Valentina Barison. Applausi scroscianti pure per l’under 15, rappresentata da mister Munari e dal capitano Martina Rotondi. Una serie di affermazioni che fanno di questa stagione l’anno record per titoli in rosa del club ferrarese. Adesso, dopo tanti festeggiamenti, in via Copparo è arrivato il momento di pensare al futuro: disputare un altro campionato importante e carico di emozioni è l’obiettivo minimo delle ragazze biancazzurre, che con tutta probabilità in serie C saranno guidate da Leonardo Rossi. "È giusto festeggiare, perché dopo aver vinto campionato del genere va messo un punto per mettere la parola fine ad una stagione stressante – spiega Mattia Martini, direttore sportivo di Accademia Spal femminile –. Detto questo, stiamo già lavorando in vista della prossima annata: ci attende un campionato nazionale divertente, nel quale vogliamo presentare un gioco propositivo attraverso un progetto all’altezza delle aspettative. Tornando all’ultima stagione, il ricordo più bello è l’abbraccio collettivo tra staff tecnico, giocatrici e dirigenti al triplice fischio della gara che ci ha regalato la promozione in serie C. In precedenza avevamo conquistato pure la Coppa regionale, un traguardo che ci ha messo nelle condizione mentali giuste per imporci pure nella competizione più importante, il campionato. Il Felino alla fine si è rivelato l’avversario più forte, quello capace di arrivare fino alla finalissima di Coppa e di darci più filo da torcere in campionato, anche se probabilmente sulla carta la rivale più temibile era il Modena. Il segreto dell’Accademia Spal è stato il mix tra un gruppo storico di atlete che rappresenta l’identità della città e si identifica coi colori biancazzurri e una serie di nuovi acquisti che ci hanno fatto fare il salto di qualità. Il prossimo mercato? Arriveranno tutte le atlete necessarie per ben figurare, ci vogliamo divertire attraverso un calcio propositivo. Non dimentichiamo però che tra Eccellenza e serie C la differenza è tanta. Nella categoria che affronteremo ultimamente hanno giocato ragazze delle nazionali giovanili oppure che sono scese dalla serie B. Il livello è alto, ma siamo motivati a strutturare una rosa importante".

s.m.