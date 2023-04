Lacey punisce Cento sulla sirena La Tramec si arrende alla Vanoli

tramec cento

79

vanoli cremona

82

TRAMEC CENTO: Marks 19, Mussini 19, Zilli 15, Tomassini 10, Archie 6, Kuuba 6, Berti 4, Ulaneo ne, Moreno ne, Baldinotti ne. All. Mecacci.

VANOLI CREMONA: Denegri 20, Lacey 17, Pacher 14, Eboua 13, Mobio 5, Alibegovic 5, Caroti 5, Piccoli 3, Ndzie ne, Vecchiola ne. All. Cavina.

Arbitri: Radaelli, Chersicla e Centonza. Note: parziali 19-19; 37-42; 54-60.Che beffa.

La terza sconfitta della Tramec nel girone giallo della fase ad orologio, è quella che fa più male. A battere una Cento stoica, incerottata e con gli uomini contati, ci ha pensato Lacey, con una bomba a 4 decimi dalla fine, quando ormai la gara aveva preso la direzione del supplementare. Un peccato, perché i biancorossi, sempre senza Toscano e Moreno, e con Ulaneo in panchina per onor di firma, se la sono giocata fino in fondo, resistendo alle spallate di Cremona, quasi sempre avanti nell’arco dei 40 minuti, ma mai realmente padrona della gara: merito di una Cento compatta e generosa, nonostante le difficoltà. E così quella che alla vigilia poteva apparire come una sfida già scritta e archiviata per via delle assenze e del momento ben diverso con cui le due squadre arrivavano a questo appuntamento, è stata invece quella in cui i biancorossi hanno tirato fuori il meglio, non senza commettere errori, ma lottando e mostrando sprazzi della Benedetto vista durante la stagione regolare.

Tre sconfitte in tre partite non sono mai un buon indizio, ma i segnali lanciati ieri dalla Tramec consentono di guardare avanti con maggior ottimismo. Il match lo inaugura Tomassini, con una magata delle sue (3-0), la risposta della Vanoli (priva di Pecchia causa febbre) non si fa attendere, con Mobio ed Eboua a griffare il primo vantaggio (3-4). Gara che scorre via liscia e piacevole, con una Tramec viva e brava a tenerla in equilibrio, resistendo alle prime bordate di Lacey per poi tornare a mettere la testa davanti col canestro di Mussini (15-13). Il parziale lo allunga Marks (17-13), mentre dall’altra parte Pacher comincia a prenderci gusto, impattando dalla lunga distanza e sigillando i primi 10 minuti sul 19 pari. Partenza a razzo nel secondo quarto, Mussini e Tomassini protagonisti da una parte, Caroti e Pacher dall’altra, a bacchettarsi a colpi di triple sulle rispettive metà campo (27 pari dopo appena 3 minuti). L’equilibrio si protrae per tutta la seconda frazione (37-42 all’intervallo lungo), al rientro degli spogliatoi, però, la Vanoli cambia marcia e inizia a dettare legge. Lacey e Denegri fanno la voce grossa e la squadra di Cavina si prepara a scappare (40-47), con l’ex Udine sugli scudi a siglare la doppia cifra di vantaggio (47-57). Cento rimedia in corsa con Marks e Zilli (54-60 al 30’), poi, nell’ultimo quarto, Kuuba e Mussini ricuciono ulteriormente lo strappo (65-68). La freccia la mette Marks a due e mezzo dal termine (75-73), anticipando il batti e ribatti finale. Gli ultimi possessi sono un 50 e 50: da una parte l’errore di Marks, dall’altra il canestro-vittoria di Lacey. Cremona passa a Cento, 82-79.

Giovanni Poggi