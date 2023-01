L’addio di Finotto è imminente: approda al Cosenza

L’addio di Mattia Finotto alla Spal è questione di ore. L’attaccante trevigiano – in scadenza di contratto col club biancazzurro – ha trovato l’accordo col Cosenza, che gli permetterà di continuare a giocare in serie B. Finotto aveva una lunga lista di pretendenti in serie C, ma a 30 anni appena compiuti ha ancora voglia di mettersi in gioco in cadetteria e ha deciso di scommettere sulla salvezza dei Lupi. Diventando quindi un diretto concorrente della Spal nella lotta per non retrocedere. Va detto che Finotto fino all’ultimo si è comportato da grande professionista, partendo coi compagni per Reggio Calabria nonostante sapesse perfettamente che la sua cessione era solo una questione di giorni. Dopo l’esonero di mister Venturato, il suo minutaggio è diminuito in maniera sensibile e la separazione è stata inevitabile, ma con 135 presenze e 29 gol in biancazzurro la sua carriera sarà sempre legata a doppio filo alla Spal.