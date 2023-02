portuense

2

cotignola

0

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini (40’st Mazzini), Sarto (20’st Sibi), Bolognesi, Sovrani, Formigoni (45’st Vitali), Mahmoudi, Gherti, Scaglione (29’st Musacchi), Pierfederici, Laghi (31’st Roverati). All. Del Mastio.

COTIGNOLA: Casadei, Leonardi (29’st Fabini), Donati (15’st Temporin), Pirozzi, Orlando, Serra (43’st Fabbi), Cornacchione, Fiorillo, Scoglio (15’st Bandini), Martino (36’st Rahimi), Sona. All. Mosconi.

Arbitro: Brognara da Imola.

Marcatori: 26’st Laghi, 38’st (rig.) Formigoni.

Note: ammoniti Sovrani, Gherti, Laghi, Donati, Orlando, Cornacchione.

Va ai padroni di casa lo scontro diretto per evitare i playout. Non è stata una bella partita, nel primo tempo le squadre erano contratte, specialmente la Portuense, reduce da una bruciane sconfitta a San Pietro in Vincoli. Il primo tiro in porta si vede al 19’, una conclusione ciabattata di Laghi che finisce larga. Più incisivo il Cotignola al 27’ quando Pirozzi, su verticalizzazione di Orlando, penetra in area, Piovaccari è bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita e a respingere. Nel secondo tempo al 19’ il nervosismo gioca un brutto scherzo alla Portuense, su un’incomprensione tra Scaglione e Piovaccari si inserisce Sona, il suo pallonetto sorvola di poco l’incrocio dei pali. Altra opportunità ospite al 24’, parte dei piedi di Cornacchione, che lavora un buon pallone sulla fascia, dal fondo retropassaggio per il meglio piazzato Serra, ma il suo tiro è alle stelle. Passato lo spavento la Portuense sblocca il risultato. Mahmoudi serve un invitante suggerimento in profondità che Laghi trasforma in oro: resiste a una carica e supera il portiere in uscita con un elegante pallonetto. Al 38’ i rossoneri raddoppiano con un rigore che Formigoni trasforma.

Franco Vanini