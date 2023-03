L’appello della Ovest: "Noi non ci arrendiamo"

C’è ancora tempo per approfittare dell’offerta della società e acquistare i biglietti di curva Ovest e curva Est con uno sconto del 50%. Ma attenzione, perché l’offerta non sarà valida domani ai botteghini del Mazza. Anche il gruppo Curva Ovest Ferrara chiama a raccolta il popolo biancazzurro, dopo aver incontrato la squadra di Oddo per suonare la carica in vista del rush finale. "Siamo andati a parlare con la squadra, per non lasciare nulla di intentato – recita il post degli ultras –. Gli abbiamo urlato in faccia la nostra voglia di riscatto: da questo momento il tempo delle parole è finito. Aspettiamo risposte sul campo. Apprendiamo che sono 920 i biglietti venduti nel settore ospiti e 250 in curva, al netto degli abbonati. Non siamo ciechi e nemmeno sognatori: la vediamo questa squadra, come giocano a pallone, la mancanza di cattiveria agonistica e siamo coscienti che una squadra con queste caratteristiche non ha nessun appeal sugli sportivi e che non tutti vivono la Spal come noi, però un appello lo dobbiamo fare. Riempiamo la curva! Questa è una finale, e dopo ce ne saranno altre.

Conservare la categoria è determinante per la sopravvivenza sportiva dei nostri colori e della nostra città: tutti siamo chiamati a contribuire con un tifo indemoniato! Abbiamo chiesto che i biglietti in prevendita fossero venduti al prezzo di 8 euro l’intero e 6 euro il ridotto, e la società ha sposato questa richiesta, quindi anche la barriera di un prezzo alto è superata. Venite alla Spal, trasformiamo il Mazza in un catino di fuoco! Abbiamo cominciato a lavorare sull’ennesima grande coreografia casalinga, profondendo un impegno che forse mai nella nostra storia avevamo speso in maniera così continua e prolungata. In gradinata ci saranno anche 2.500 ragazzini delle giovanili: facciamogli vedere che non ci si arrende di fronte alle difficoltà, che non esiste sconfitta nel cuore di chi lotta".