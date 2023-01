L’Argentana finisce al tappeto a domicilio Il Solarolo la punisce severamente con tre reti

argentana

0

solarolo

3

ARGENTANA: Fiorentini, Malka, Bozzato, Cesano, Delli Carri, Fantoni, Coletti A., Ambrosecchia, Sehail, Coletti L., Colantuono. All. Forlani.

SOLAROLO: Brachetti, Baldi, Venturoli, Franceschini L., Ravaglia, Franceschini D., Menicucci, Penazzi, Colino, Errani (15’st Fernandi), Fagnocchi. All. Assirelli. Arbitro: Luciano Zannoni da Cesena.

Marcatori: 25’pt Penazzi, 35’st Fagnocchi, 40’st Fernandi.

Note: espulso Coletti al 20’st. Ammoniti Ravaglia, Menicucci, Errani, Colantuono, Fantoni.

MIGLIARINO

Colpo grosso del Solarolo, che torna alla vittoria dopo il ko subito a domicilio ad opera della Portuense. L’Argentana ha tenuto per un’ora per poi arrendersi ai romagnoli, che annoveravano due ex granata come il portiere Brachetti e Colino, tesserato in settimana dal Solarolo.