Largo ai giovani in ritiro, metà viene dal vivaio Soltanto quattro giocatori superano i 26 anni

La Spal ha raggiunto il ritiro di Mezzana, dove lavorerà fino a martedì 25 luglio. Tra i 28 giocatori a disposizione di mister Di Carlo, è interessante osservare che oltre il 50% (15 su 28) ha disputato almeno una stagione nel settore giovanile di via Copparo, che quindi continua a rappresentare il naturale bacino della prima squadra. Un giocatore su tre (nove su 28) tra quelli saliti sul pullman per la Val di Sole invece ha addirittura giocato l’ultima stagione nel vivaio biancazzurro. Si va dal portiere Abati (classe 2004) ai difensori Breit (2003) e Saiani (2005), passando per i centrocampisti Boccia (2004), Parravicini (2005), Puletto (2004), oltre agli attaccanti Imputato (2004) e Rao (2006). E poi c’è Contiliano, che ha iniziato il campionato nella selezione Primavera per poi passare a pieno regime in serie B. Quasi il 60% dei convocati (16 su 28) è under 22, mentre appena quattro giocatori hanno più di 26 anni. Si tratta del portiere Alfonso (1988), il difensore Meccariello (1991) e le punte La Mantia (1991) e Antenucci (1984). Ante7 è anche l’unico nuovo acquisto della Spal, che nelle prime due settimane di mercato non ha concretizzato altre trattative.

Sono 14 invece gli atleti reduci dalla retrocessione dalla cadetteria: il portiere Alfonso (1988), i difensori Arena (1999), Celia (1999), Dickmann (1996), Fiordaliso (1999), Meccariello (1991), Peda (2002) e Tripaldelli (1999), i centrocampisti Maistro (1998), Murgia (1996), Prati (2003) e Contiliano (2004), e gli attaccanti La Mantia (1991) e Rabbi (2001). Infine, l’ex allenatore del Pordenone e i suoi collaboratori hanno deciso di concedere una chance a cinque calciatori che la scorsa stagione hanno giocato in prestito senza brillare particolarmente. Si va dai portieri Galeotti (2002, ex Rimini) e Meneghetti (2001, ex Gubbio) agli attaccanti Orfei (2003, ex Fidelis Andria) e D’Orazio (2000, ex Mantova) passando per il difensore moldavo Dumbravanu (2001, ex Apoel Nicosia).

È chiaro che per molti di questi giocatori non ci sarà spazio nella Spal che parteciperà al prossimo campionato di serie C, ma il tecnico ciociaro – appena arrivato a Ferrara – ha chiesto espressamente di valutare in prima persona i vari tesserati per rendersi conto di chi può tornare utile nel corso della stagione e chi invece può essere ceduto. Come Thiam e Zanellato, che non fanno parte della spedizione in Val di Sole.

s.m.