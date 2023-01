L’Ariosto domani a Bressanone

La rafforzata Brixen - con l’arrivo dell’ormai ex Pontinia Saranovic - ospita la Securfox Ferrara domani alle 19. Un match intrigante che mette in palio importantissimi punti in chiave play off. Le altoatesine vanno alla rincorsa delle tre battistrada e contestualmente mirano - con una vittoria - a mantenere a debita distanza le inseguitrici, fra le quali figura anche l’Ariosto. Un gustoso antipasto di “Finals” di Coppa Italia - in programma alla “RDS Arena” di Rimini dal 2 al 5 febbraio prossimi.

Nel match di andata, che varò l’inizio della stagione 2022-23, prevalsero le ragazze di Ubi Nossing anche a causa di tanti, troppi errori di “gestione palla” nei momenti decisivi e finali della sfida. La Securfox, con ancora la fase difensiva da registrare (32 reti subite di media per gara), fa visita al miglior attacco del campionato: una vera e propria cooperativa del gol che guidata da Muratovic (76) e Babbo (71) mette a referto 32.5 reti di media per gara. Capitolo mercato: dopo la partenza di Radovic in direzione Pontinia, prosegue la ricerca di un terzino destro che possa garantire reti ma al contempo la giusta dose di equilibrio tattico.