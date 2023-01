L’Ariosto tessera Sormaz Domani gioca a Casalgrande

La società Securfox Ariosto Ferrara è lieta di comunicare di aver positivamente concluso le trattative per portare alla corte di coach Carlos Britos la centraleterzina di nazionalità turca, classe 2000, Ayşenur Sormaz (foto).

Nata a Rize, nella Regione del Mar Nero, Sormaz è un’atleta rapida e tecnica di 178 centimetri. Tiratrice pura, nel suo percorso di crescita nel campionato turco e nelle nazionali giovanili ha sviluppato numerosi altre capacità offensive fra le quali l’uno contro uno e le finte in preparazione di conclusione ed assistenza. Portata a giocare, difensivamente parlando, nella posizione di centro-dietro, Ayşenur sbarca nel campionato italiano con grandi aspettative e dopo aver rigettato varie proposte per approdare a Ferrara.

La società, che attende il suo arrivo in Italia nelle prossime 48 ore, proverà celermente a sbrigare tutti i passaggi burocratici per poterla schierare in campo nel più breve tempo possibile. Ariosto che giocherà sabato al Boschetto contro Casalgrande, mentre la Giara in A2 maschile sarà impegnata sabato a Prato.

re. fe.