L’Asi consegna a Becchetti la benemerenza

Romano Becchetti, una vita all’angolo dei pugili professionistici, dai fratelli Duran ad oggi, nel week end scorso a Roma ha ricevuto un premio prestigioso. Il preparatore e tecnico della Pugilistica Padana e Padana Training Center di Ferrara ha ricevuto dall’Asi, ente di promozione sportiva e sociale, la ‘benemerenza al merito sportivo’. Un riconoscimento che si ottiene a seguito di risultati ottenuti sul ‘campo’ e dopo un lungo periodo di attività. Becchetti è da oltre vent’anni impegnato in ‘prima linea’ nell’Asi. "Un riconoscimento che è motivo d’orgoglio e di grande soddisfazione personale – spiega Romano –, ho ricevuto tanti attestati di stima che mi hanno dato nuovi stimoli a continuare e a fare meglio in questo progetto a cui credo molto". Becchetti, 66 anni, iniziò negli anni ’80 come preparatore e tecnico dei fratelli Duran ed ora prosegue alla Padana Pugilistica e Padana Training Center con il figlio Alessandro.

Mario Tosatti