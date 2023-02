L’asse Calderoni-Malagutti porta il Mesola al successo

mesola

2

sesto Imolese

0

: Calderoni, Lucci, Vianello, Manari (83’ Perini), Pittaluga (88’ Agnelli) Granini, Malagutti (81’ Durante), Braghiroli, De Giorgi (63’ Boscozemelo), Boscolo, Berardi. All. Salvagno.

SESTO IMOLESE: Borbardini, Drei, Brini, Giunchedi, Mazzacan, Piancastelli (82’ Cacciari) Mari, Dattoma, Visani (82’ Regoli), Tattini, Spada L (83’ Kibongui). All. Neri.

Arbitro: Mongardi (Lugo). Ass. Meli e Sangiorgi.

Reti: 77’ Malagutti, 81’ Pittaluga (R).

Note: ammoniti: Manari, Mazzacan, Calderoni, Durante, Brini.

Il Mesola vince la gara aumentando il ritmo nell’ultimo quarto d’ora, dopo aver subito gli avversari nel primo tempo ed esprimendo un gioco meno grintoso e determinato come in altre prestazioni, soprattutto nel reparto offensivo. Al 7’ si fa pericoloso il Sesto Imolese, con un’azione in velocità di Visani disturbato, quando sta per calciare all’interno dell’area piccola, da Manari che riesce a far arrivare il pallone fra le braccia di Calderoni. Il Mesola accenna ad un’azione pericolosa, poco prima della mezz’ora con Berardi, su traversone di Pittaluga, stop di petto sulla linea laterale e tiro a mezz’aria che costringe Bombardini a salvarsi in angolo. Al 37’ rigore per gli ospiti per un tiro di Manari, che ha un braccio troppo largo, sul dischetto va Tattini che calcia forte, ma centrale, Calderoni si butta ma ferma la palla coi piedi e salva porta e risultato. Il Mesola passa con non poca fatica, grazie ad un’azione molto manovrata che dopo una serie di batti e ribatti mette la palla al centro dell’area, praticamente un "rigore" in movimento sul quale Malagutti insacca. I padroni di casa trovano coraggio e nuove energie e con Manari si guadagnano un rigore che Pittaluga trasforma.

cla. casta.