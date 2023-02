L’avvocato Minichiello presidente della X Martiri: "Vogliamo crescere ancora"

Cambia la dirigenza della X Martiri. Da pochi giorni ha assunto ufficialmente la presidenza della ASD X Martiri di Porotto Ciriaco Minichiello, avvocato tra i più noti del foro estense.

E’ stato eletto all’unanimità dal nuovo consiglio direttivo, che risulta così composto: presidente Ciriaco Minichiello, vice presidente Ennio Bizzarri, tesoriere Cristian Dolcetti e i consiglieri Claudio Sita, Davide Bolognesi, Riccardo Alberani, Andrea Buozzi, Andrea Forti, Federica Grassi, Roberto Pellerino, Andrea Perinelli e Mirco Perinelli.

"Con grande soddisfazione, senso di responsabilità e onore, da uomo di sport quale sono sempre stato e sempre sarò – racconta il nuovo primo dirigente biancazzurro – ho accettato la prestigiosa carica di presidente, alla guida di una meravigliosa realtà emergente e ben struttura come la Asd X Martiri". A Porotto si pensa in grande: "C’è tanto da fare, i progetti per il futuro della società sono molto ambiziosi, essendo ormai la X Martiri la seconda realtà calcistica (quasi 300 tesserati) dopo la Spal nel nostro Comune e comunque una delle realtà calcistiche più quotate anche a livello provinciale".

E conclude: "L’obiettivo principale della prima squadra, neo promossa in Promozione, rimane quello di salvarsi al più presto, riconfermandosi nella categoria. Ma tutti assieme lavoreremo per crescere ulteriormente, sia come struttura sia come società e sia come risultati sul campo. Ringrazio tutti i tesserati e tutti i componenti dello staff di questa importante nomina e assicuro che darò il massimo nello svolgimento della mia carica sociale".

Franco Vanini