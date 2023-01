Le altre operazioni in uscita

La scorsa stagione Alessandro Tripaldelli è stato tra i giocatori più bersagliati dalle critiche di tifosi e addetti ai lavori. La Spal lo aveva prelevato dal Cagliari con la convinzione che a Ferrara sarebbe diventato uno dei migliori terzini sinistri della serie B, invece dopo una serie di prestazioni deludenti si è visto soffiare il posto da Raffaele Celia. Il ballottaggio tra i due laterali mancini è proseguito anche questa stagione, con la differenza che Tripaldelli è finalmente riuscito a mostrare il proprio valore. Non con grande continuità, ma almeno a sprazzi si è visto il giocatore che a livello giovanile ha indossato la maglia della Nazionale italiana in tutte le selezioni dall’under 16 all’under 21. In pochi però avrebbero pensato che con una manciata di buone prestazioni Tripaldelli riuscisse a finire nel mirino di un club di serie A. Nella fattispecie la Salernitana, che da 15 giorni sta gettando le basi per una trattativa che potrebbe decollare nelle prossime settimane. In realtà l’obiettivo principale della società granata per la fascia sinistra è Nadir Zortea dell’Atalanta, per il quale però la strada è disseminata di ostacoli. Per questo la Salernitana sta valutando con attenzione la possibilità di presentare alla Spal una proposta concreta per assicurarsi il cartellino di Tripaldelli, che con mister De Rossi non ha il posto assicurato (nelle ultime otto giornate ha giocato titolare solo due volte) e quindi non avrebbe problemi a giocarsi una maglia da titolare al piano superiore.

CASA FILIPPIDE. BPer Banca è jersey sponsor dell’associazione sportiva Filippide Lombardia, la squadra adottata dalla Spal per il campionato paralimpico e sperimentale. Fa parte della realtà Casa Filippide, una cooperativa sociale nata nel 2011 a Cassina de’ Pecchi (provincia di Milano) con l’obiettivo di progettare e promuovere servizi di inclusione sociale per ragazze e ragazzi con disabilità. Nel mese di dicembre, presso il centro sportivo Bettinelli di Milano, la Filippide ha preso parte al ‘Torneo Paralimpico’ che ha visto impegnate in tutta Italia più di 100 squadre, per un totale di quasi 2mila atleti. I biancazzurri hanno disputato due incontri contro i team Minerva e Oltretutto, ottenendo una doppia vittoria rispettivamente per 8-3 e 6-3 con una grande rimonta nella ripresa.