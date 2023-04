Le Aquile aprono il girone di ritorno coi Grizzlies Roma

Riprende il campionato delle Aquile oggi pomeriggio con la prima partita del girone di ritorno che vedrà gli estensi ospitare i Grizzlies Roma alle 15 al Mike Wyatt Field di via Cimarosa. Obiettivo principale è confermare il buon gioco espresso fino ad ora mantenendo l’imbattibilità che ha permesso alla squadra di coach Faragalli di conquistare la vetta del girone C del campionato di 2° Divisione. La bella vittoria di una settimana fa a Cecina contro il principale competitor degli estensi nella lotta per i playoff ha mostrato che le Aquile stanno diventando una squadra temibile e che può porsi delle ambizioni in questa stagione; sicuramente dopo due anni avidi di risultati positivi, per la squadra ferrarese c’è la possibilità di disputare un campionato soddisfacente ed arrivare anche a confrontarsi con le migliori realtà della 2° divisione.