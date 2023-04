Le big dell’altro girone sono le grandi favorite

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE GIALLO

Risultati 1^ giornata

Tramec Cento-Gruppo Mascio Treviglio 77-88

Giorgio Tesi Group Pistoia-Acqua S.Bernardo Cantù 60-65

Unieuro Forlì-Vanoli Basket Cremona 60-64

Classifica

Gruppo Mascio Treviglio........8

Acqua S.Bernardo Cantù........6

Unieuro Forlì...........................6

Vanoli Basket Cremona..........4

Tramec Cento.........................4

Giorgio Tesi Group Pistoia.....2

Prossimo turno (2^ giornata):

08042023 ore 12 Vanoli Basket Cremona-Giorgio Tesi Group Pistoia - “Game of The Week” in diretta su MS Channel (pay, canale 814 Sky, e in chiaro piattaforma Tivusat), su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial

08042023 ore 20,30 Acqua S.Bernardo Cantù-Tramec Cento

08042023 ore 20,45 Gruppo Mascio Treviglio-Unieuro Forlì