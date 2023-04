Le finali di Coppa nel 2006 col Club

Manca da tanto tempo un appuntamento di questo livello nell’impianto ferrarese. Non in provincia, perchè Cento in epoca Covid organizzò le final eight di Supercoppa nel 2020. Per trovare invece un evento di simile portata organizzato nell’impianto di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, bisogna tornare alla stagione 20052006.

Un’altra epoca, il campionato si chiamava Legadue, non c’era la formula delle final four per assegnare la promozione, ma solo per organizzare la Coppa Italia, perchè nemmeno la Supercoppa era stata ideata e pensata. Torniamo al 2006 dunque, quando Roberto Mascellani e Sandro Crovetti organizzarono un evento riuscito e seguito, che sul campo premiò la Scafati di Valli e Jamison (che avrebbero poi vinto il campionato e sarebbero approdati entrambi a Ferrara), che superò in finale l’Andrea Costa Imola di Demis Cavina e Michael Hicks, che a sorpresa aveva superato la Carife padrona di casa in semifinale il giorno prima.

m. p.