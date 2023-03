Le ipotesi per la prossima stagione

Alla fine della stagione regolare mancano quasi due mesi, e a questo punto la speranza è quella di giocarsi la salvezza ai playout. Le possibilità di retrocedere purtroppo però sono concrete, e sarà bene tenerne conto. Così come bisognerà inevitabilmente convivere con indiscrezioni e voci di corridoio che riguardano il futuro dell’area tecnica spallina. Così, per il ruolo di prossimo direttore sportivo è stato accostato al club biancazzurro il nome di Roberto Samaden, che dopo aver ricoperto per tanti anni l’incarico di responsabile del vivaio dell’Inter a fine stagione si separerà con la società nerazzurra.

Va detto che quello di Samaden è un profilo che stuzzica tante squadre di serie B, dal Como al Cagliari passando per Parma e Palermo. Legato a lui, per la panchina della Spal è spuntato il nome di Cristian Chivu. Il romeno allena da due anni la Primavera dell’Inter con ottimi risultati, ed è pronto per fare il salto in una prima squadra. Ma Samaden ha lavorato a lungo pure con Stefano Vecchi, bandiera spallina che molti tifosi vorrebbero rivedere sulla panchina biancazzurra dopo l’esperienza surreale della stagione 2011-12. Prima di tutto però bisogna pensare alle ultime otto giornate di serie B, poi si vedrà.

DAL CAMPO. La Spal riprende a lavorare oggi alle 15 al centro sportivo Gibì Fabbri, dove è in programma un allenamento a porte aperte. Come di consueto, l’accesso alla tribuna sarà consentito a partire da pochi minuti prima dell’ingresso in campo della squadra di Oddo attraverso il cancello situato al fondo del parcheggio dell’impianto. Ai tifosi che raggiungeranno via Copparo in auto si consiglia di parcheggiare presso l’area di sosta del vicino centro commerciale Le Mura. Il programma della settimana proseguirà con sessioni di allenamento fino a venerdì. Sabato i biancazzurri saranno invece impegnati nell’amichevole con la Cremonese. Il test match si giocherà a porte chiuse al campo Soldi di Cremona (fischio d’inizio alle 15).