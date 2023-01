Le pagelle

BERTETTI: Come il resto della squadra, finchè tutti girano e il punteggio sembra andare in direzione Ferrara, anche lui convince e smazza alcuni assist interessanti (5 alla fine), ma quando il pallone inizia a pesare e Ravenna rimonta, anche la sua inesperienza in cabina di regia si nota. 5,5

CLEAVES: Non ingannino i sedici punti, perchè in mezzo a questo tabellino Andy infila una prestazione incolore, condita da tante nefandezze ed alcune palle perse veramente banali e che costano caro. Spreca un contropiede 2 contro 1 facendosi scivolare il pallone di mano, e anche l’ultimo possesso del terzo parziale è uno sfondamento evitabilissimo. Male. 5

BELLAN: Grinta, lotta, agonismo. Le sue armi, certo, ma anche tanto tanto nervosismo, a volte ingiustificato. Non è un caso infatti che la squadra svolti col talento di Amici sul parquet. 5,5

CAMPANI: Alla fine chiude con 18 punti e 5 rimbalzi, ma il 7 che si era meritato per 35 minuti, è ’sporcato’ dai tre errori consecutivi sotto canestro che il capitano commette in piena rimonta romagnola, quando la squadra decide di andare da lui in post basso. Un peccato davvero. 6,5

SMITH: Aveva molto da farsi perdonare dopo l’espulsione di Cento e la squalifica, che aveva costretto la società al ricorso, poi vinto. E non parte benissimo, ma poi cresce con l’andare del match facendo le cose che più gli riescono, ovvero presidiare i tabelloni con rimbalzi, schiacciate e stoppate. Non gli si può chiedere di vincere le partite da solo, ma ieri la sua parte, con 12 punti e 8 rimbalzi, l’ha fatta. 6,5

PIANEGONDA: Una tripla e poco altro nei sei minuti in campo. NG.

AMICI: Finalmente una partita del giocatore che tanto era mancato al Kleb in queste settimane. Parte subito propiziando un break dei suoi, con un canestro e due assist, e non si ferma, segnando 16 punti in 20 minuti, con la tripla del +13 che sembrava risolutiva. Rientra sul 75-77 sbagliando un tiro da sotto, ma la sensazione è che meritasse più spazio rispetto a Bellan ieri. 7

JERKOVIC: Undici minuti senza incidere e senza alcun punto. 5,5

TASSONE: Solo tre minuti in campo. NG.

Mauro Paterlini