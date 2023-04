Le ragazze del Quadrifoglio conquistano il pass europeo e iridato

E’ un successo per tutta la squadra del Quadrifoglio quello ottenuto dalle proprie atlete ai Campionati Italiani FISR di Gruppi Spettacolo e Sincronizzato svoltisi a Reggio Emilia l’ultimo weekend di marzo: le quattro ragazze del Guppo Sincronizzato ‘Precision Skate Bologna’, Anna Mazzocco, Elena Teodori, Federica Campochiaro e Martina Orlandi, insieme alle altre compagne di squadra emiliane, sono salite sul secondo gradino del podio, e hanno conquistato così la qualificazione per partecipare ai prossimi Campionati Europei, che si disputeranno a Paredes in Portogallo in maggio, e ai Campionati Mondiali, che si disputeranno a Ibaguè in Colombia a settembre. E’ stata una bella sfida in pista, con le altre squadre partecipanti, ma alla fine, con il loro ‘Party Rock’, su brani dei Maneskin, e un programma privo di detrazioni di punteggio, hanno ottenuto questo ottimo risultato, grazie anche al duro lavoro di Sara Matucci e Serena Lambertini, allenatrici della squadra del Progresso Fontana, presso la quale si allena il gruppo. Bravissime anche le ragazze, sempre del Pattinaggio Quadrifoglio, alla gara di Gruppi Spettacolo, presentati dalla Società Pattinaggio Artistico Bondeno e allenate dai pluricampioni Guido Mandreoli e Manuel Santulini.

Il livello della competizione era molto alto e le squadre presenti molto numerose: Irene Teodori , con il quartetto ‘Angels on skate’ categoria Cadetti, ha conquistato il 12° posto, e Francesca Di Barba il 14°.