Le Rondinelle tornano a sperare dopo una stagione folle

Per quasi tutto il girone di andata – per la precisione fino alla diciassettesima giornata – il Brescia ha gravitato in piena zona playoff. E nessuno avrebbe immaginato che a questo punto della stagione si ritrovasse tra le principali candidate alla retrocessione in serie C. L’involuzione delle Rondinelle è abbastanza clamorosa, ma i problemi societari del club presieduto da Cellino certo non hanno aiutato una squadra entrata in un tunnel senza fine. Si sono succeduti sulla panchina addirittura quattro tecnici, da Clotet a Gastaldello, passando per Aglietti e Possanzini. Gastaldello, che in precedenza era stato vice di Clotet, ha ricevuto l’incarico nel momento più difficile della stagione. Ma dopo aver toccato il fondo, a Pasquetta il Brescia ha lanciato improvvisamente segni di vita battendo la Ternana. E adesso guarda con rinnovata fiducia alla gara contro la Spal. La partita coi biancazzurri disputata a fine novembre (vittoria per 2-0 contro la squadra di De Rossi) illuse le Rondinelle di poter ancora recitare un ruolo da protagoniste nel campionato cadetto. Da quel momento, il Brescia ha inanellato una striscia di gare consecutive senza vittorie da record: addirittura 17! Con un bilancio di cinque pareggi e 12 sconfitte, il destino di Bisoli e compagni sembrava segnato. Invece, è arrivato il colpo di coda con le Fere. E adesso la squadra di Gastaldello è tornata a crederci. Domani il tecnico dovrebbe proporre un 4-3-2-1, con Lezzerini tra i pali, Karacic, Papetti, Cistana e Jallow in difesa, Bisoli, van del Looi e Bjorkengren a centrocampo, Listkovski e Rodriguez sulla trequarti, Ayè in attacco.