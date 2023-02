Leka amaro: "Le perdiamo tutte in fotocopia..."

"Abbiamo fallito, questa partita era da vincere a tutti i costi". La Tassi Group perde lo scontro diretto con San Severo e incappa nel quinto ko consecutivo, in un girone di ritorno che fin qui l’ha vista trionfare solo a Chieti, poi sette sconfitte su otto partite. L’analisi di coach Leka è lucida e pesante: "Il rammarico sta tutto sul +1 nel finale, quando abbiamo commesso dei disastri con i nostri giocatori di punta, ma siamo tutti colpevoli per questa sconfitta, io in primis mi prendo le mie responsabilità.

La nostra gente si meritava di più, purtroppo è un dato di fatto che ultimamente chi sta entrando dalla panchina ci sta dando poco e niente: abbiamo provato a metterli in partita sin dal primo quarto, non ho avuto le risposte che mi aspettavo.

Jerkovic non è riuscito a prendere ritmo in attacco, Tassone ha fatto un po’ di fatica in difesa e lo abbiamo adattato nel playmaking, ma non possiamo pensare che le partite le risolvano sempre quei cinque. Questo è un passo falso pesante, abbiamo perso l’ennesima opportunità per allungare sulle altre, nei momenti clou siamo andati troppo all’arrembaggio cercando di forzare giocate fuori dal coro.

I loro senatori sono stati più maturi dei nostri, in questo periodo ci manca un po’ di tranquillità perché continuiamo a perdere partite in fotocopia.

Questa era una gara da vincere, le occasioni le abbiamo avute, caricando di falli sia Fabi che Tortù, non siamo stati capaci di sfruttarle.

Se nel girone di andata qualche partita punto a punto l’avevamo portata a casa, adesso facciamo fatica, ci mancano fiducia e tranquillità: le palle perse degli ultimi due minuti gridano vendetta.

Ora dobbiamo rimboccarci le maniche senza piangerci addosso, d’ora in avanti affronteremo questi tipi di partite, e nei finali toccherà essere più lucidi e cinici".

j.c.