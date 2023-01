Leka deluso: "Non mi dò pace, avevamo in pugno la partita"

"Non mi dò pace per ciò che è successo nel finale, avevamo la partita in pugno". È parecchio provato, coach Spiro Leka, pochi minuti dopo l’harakiri della Tassi Group contro Ravenna: poche volte, da quando è sulla panchina di Ferrara, lo si è visto così sconfortato per l’esito di una sfida che poteva regalare ai suoi una buona fetta di salvezza, per la quale ci sarà invece ancora da sudare in queste ultime sette gare di stagione regolare. "Siamo stati bravi per 35 minuti, poi abbiamo rovinato tutto nel finale, forse eravamo anche un po’ stanchi, il dato di fatto è che ultimamente pecchiamo di lucidità nei momenti cruciali delle partite. A livello di scelte le rifarei tutte, siamo andati in post basso da Campani e Amici, purtroppo non ci sono entrati i tiri. Il rammarico sono le palle perse, loro hanno segnato 24 punti da nostri errori, c’è poco da dire. La partita era in ghiaccio, siamo rammaricati, delusi ed incavolati: questa volta usciamo a testa bassa. Non è la prima volta che mandiamo all’aria quanto di buono fatto nei finali di gara, sappiamo di avere dei limiti, ma questa è davvero un’occasione persa guardando ai risultati di Mantova e Chiusi. Ci stiamo complicando la vita da soli, non riesco a darmi pace per quei quattro o cinque appoggi da sotto sui quali siamo arrivati corti. Cleaves è stato meno lucido del solito – chiude Leka –, bravi loro a punirci ma noi abbiamo letteralmente dato un calcio a quella botte che avevamo riempito per tre quarti e mezzo".

Jacopo Cavallini