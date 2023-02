Leka: "Noi lavoriamo e vogliamo andare a Nardò"

Questa mattina il presidente Marco Miozzi incontrerà squadra e staff tecnico, che nelle ultime ore hanno richiesto un incontro chiarificatore al massimo dirigente biancazzurro riguardo alla precaria situazione economica attraversata dalla società. I giocatori hanno voluto fortemente partire per Nardò, dimostrando grande attaccamento alla maglia nonostante gli ormai noti problemi extra campo. "Non possiamo nasconderci, gli ultimi giorni sono stati parecchio destabilizzanti – ha dichiarato ieri coach Leka –, siamo in attesa che il presidente ci dia notizie un po’ più rassicuranti. Sappiamo di avere delle mancanze, ma qui nessuno si è mai tirato indietro da un anno e mezzo a questa parte, abbiamo voluto con convinzione affrontare la trasferta di domenica. Le voci non aiutano, qualche procuratore si è già mosso per avere chiarimenti, logico in una situazione del genere. Dispiace perché rivivere le stesse difficoltà di quest’estate non fa piacere, fino ad ora siamo stati bravi a tenere la squadra fuori da questi problemi, ma per la prima volta ci troviamo ad affrontare dei ritardi. Giocatori e staff vogliono risposte, siamo una famiglia ed è giusto condividere tutto, speriamo che l’amministrazione comunale ci dia una mano perché qui si tratta delle sorti del basket ferrarese. Per cinque mesi abbiamo vissuto nella tranquillità generale, le scadenze venivano rispettate e il clima era sereno, attorno a noi si era creato entusiasmo. Tanto di cappello alla nostra gente che ha capito le nostre difficoltà e ci ha sostenuto fin da agosto – chiude Leka –, un ulteriore motivo per non disperdere questo patrimonio". Nel frattempo, ieri sera la truppa di Leka ha disputato un’amichevole contro il Petrarca Padova, formazione di Serie B, in preparazione al match di domenica a Nardò. La formazione pugliese ha aggiunto da un paio di giorni il playmaker Ruben Zugno, che aveva rescisso il contratto con Rieti, per sopperire ai guai fisici del regista Parravicini. Difficile parlare di campo, ma la stagione va avanti, e per fortuna al momento anche per il Kleb.

Jacopo Cavallini