Leka: "Sul +12 si è spenta la luce Male a rimbalzo"

"C’è rammarico perché sul +12 stavamo assaporando la vittoria, poi abbiamo spento la luce come qualche volta purtroppo ci capita". Al termine della gara persa dalla sua Tassi Group contro Rimini, il coach biancazzurro Spiro Leka analizza i motivi di un ko che certamente fa male, e che vale l’aggancio in classifica a quota 16 da parte dei romagnoli: "Noi soffriamo la loro fisicità, nel primo tempo non stavano segnando da fuori ma nella ripresa il canestro è diventato una vasca da bagno soprattutto per Johnson. E’ un peccato perché stavamo gestendo bene la gara, sul +12 un pensierino alla vittoria lo avevamo fatto, lì però siamo incappati in 4-5 palle perse sanguinose che ci sono costate tanto. A volte, purtroppo, ancora ci capitano questi blackout, paghiamo la gioventù in certi ruoli chiave. Avessimo segnato qualche libero in più forse sarebbe finita diversamente, in ogni caso Rimini ha vinto con merito, anche se l’arbitraggio non ci ha di certo tutelato. Detto questo non voglio dare alibi ai miei, pensiamo a crescere, resettiamo e da domani ci concentriamo sul derby di Cento". In sala stampa si è presentato pure Mihajlo Jerkovic, forse il migliore in casa Tassi Group, che ha chiuso con 18 punti e 4 rimbalzi: "E’ stata una partita tosta, ce lo aspettavamo ricordando l’andata, abbiamo subito troppo a rimbalzo, lasciando qualche contropiede nel primo tempo, ma loro sono una squadra fisica che mette tanto le mani addosso. Non possiamo essere contenti di come è andata, avevamo le carte in regola per portarla a casa. La mia prova? Ero in giornata e i compagni mi hanno dato fiducia, nell’ultimo quarto ho dovuto giocare da "3" e mi sono trovato un po’ in difficoltà, ma devo essere pronto anche a queste situazioni".

Jacopo Cavallini