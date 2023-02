Leka: "Tutti uniti per portare la barca in salvo"

Non si intravede la luce in fondo al tunnel nel pianeta Tassi Group dopo la sesta sconfitta consecutiva (la quarta tra le mura amiche della Giuseppe Bondi Arena, dove Ferrara non vince da metà dicembre) subita per mano di Cividale, che regola il Kleb 71-65 e lo mette ancor di più in una situazione complicata per ciò che concerne la lotta salvezza.

In sala stampa coach Spiro Leka analizza così la prova dei suoi: "La sliding doors della partita sta tutta in quel parziale di 8-0, che abbiamo subito nel secondo quarto rimettendo in gioco Cividale, un peccato perché avevamo giocato un primo quarto super lasciandoli ad appena 13 punti segnati.

Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo siamo andati in difficoltà forzando tante cose, ci portiamo a casa la bella reazione degli ultimi minuti ma ci è mancato ancora qualcosa.

Sul -5 si è decisa sui rimbalzi offensivi, 15-4 per loro, una differenza enorme; prima avevamo provato la zona ma Cividale ci ha preso le misure in fretta.

Alla fine il desiderio di ricucire si vedeva, ma abbiamo cozzato contro una squadra solida che ci ha messo in difficoltà.

Come uscirne? Una vittoria ci avrebbe dato un po’ di ossigeno, siamo un po’ corti e anche stavolta dalla panchina è arrivato poco o niente.

La fiducia nei ragazzi resta intatta, ma purtroppo è un periodo in cui non stanno producendo. Rispetto ad altre volte abbiamo chiuso in crescendo, potevamo gestire meglio la partita in alcuni passaggi, ora c’è da stringere i denti e fasciarsi poco la testa, non pensate che ci faccia piacere continuare a perdere.

Chiediamo scusa alla nostra gente – chiosa il tecnico biancazzurro –, ma è il momento di far vedere che remiamo tutti dalla stessa parte per cercare di portare la nave in salvo" (nella foto, il presidente Marco Miozzi).

j.c.