L’emergenza è finita: Fiordaliso, Rosafio e Dalmonte tornano a disposizione

A causa di convocazioni nelle varie nazionali, infortuni e un regolamento che gli impediva di utilizzare alcuni giocatori in quanto già sostituiti prima della sospensione della gara, mercoledì scorso con la Lucchese (nei 33 minuti giocati) mister Colucci ha dovuto fare di necessità virtù portando con sé pure un paio di ragazzi della Primavera come Simonetta e Marrale. Per fortuna tra due giorni con la Fermana l’emergenza dovrebbe cessare, anche perché naturalmente Fiordaliso, Rosafio e Dalmonte torneranno a tutti gli effetti disponibili.

Restano da verificare invece le condizioni di Tripaldelli e Orfei, ai box ormai da qualche partita. Sia il terzino sinistro che l’esterno d’attacco sono in via di recupero, ma è prevedibile che lo staff tecnico preferisca non correre rischi. Anche perché in entrambi i ruoli non mancano le alternative, nella fattispecie Celia e Dalmonte che si candidano a partire dal primo minuto.

Con la Fermana non ci saranno neanche i tre atleti impegnati nelle nazionali, Peda con la Polonia, Parravicini e Saiani con l’Italia under 19. Per Peda è la prima chiamata nella Nazionale maggiore del proprio Paese: il difensore della Spal (di proprietà del Palermo) disputerà l’ultimo dei due incontri validi per la qualificazione ai prossimi Europei domenica prossima, quindi tornerà a Ferrara nei giorni successivi. Parravicini e Saiani invece hanno giocato nell’Italia under 19 mercoledì scorso in amichevole sul campo della Serbia. A Belgrado è finita con un pirotecnico 5-4 per i padroni di casa, col tecnico federale Corradi che ha schierato dal primo minuto Parravicini e nella ripresa ha gettato nella mischia Saiani. Il match verrà replicato domani alle 16,30.

PREVENDITA. La vendita libera dei biglietti proseguirà fino al fischio d’inizio (domenica alle 18,30) online e presso i locali abilitati Vivaticket. Il giorno della partita dalle 16 alle 19,15 sarà aperta anche la biglietteria di corso Piave con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi. Si ricorda inoltre che per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura. s.m.