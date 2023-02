"L’esonero di De Rossi? Per salvare la stagione"

Fabio Lupo (foto) torna a parlare dell’esonero di Daniele De Rossi ai microfoni di ‘Cose di Calcio’ su Cusano Italia TV, dove affronta anche diversi temi di attualità. "Il cambio di allenatore avviene guardando al recente passato e al presente, cioè alle problematiche che una squadra può avere – spiega il direttore tecnico –. De Rossi non era l’unico responsabile, ma è una mossa che si fa per cercare di raddrizzare la stagione. La valutazione del cambio è sempre dolorosa, è sinonimo di fallimento o di errori che ci sono stati ma viene fatto sulla base della situazione che si è verificata.

Se si vuole trovare un errore a De Rossi è quello di aver proposto un calcio tecnico a una squadra di tipo muscolare. La squadra ha perso un po’ l’identità, speriamo Oddo riesca a ridargliela. L’anno scorso Oddo ha fatto molto bene: ha vinto la Coppa Italia e ha rischiato di vincere il campionato. Veniva da stagioni non molto positive, anche se poi le cose vanno sempre interpretate nella maniera corretta.

Inoltre, è una persona che conosco molto bene, ha la giusta motivazione e il giusto entusiasmo per prendersi una situazione così complicata come la nostra. All’inizio della stagione ci accreditavano come una possibile protagonista per la corsa ai playoff: continuo a ritenere che la nostra sia una buona rosa, ma questo è un campionato di altissimo livello.

Capita di incappare in qualche partita sbagliata, inoltre cominciano a subentrare paure e incertezze e non è facile riprendersi, anche perché la competitività è molto alta. Nainggolan? È un ragazzo che in campo si è sempre fatto apprezzare e ben volere negli spogliatoi. In lui vedo grande volontà: sta migliorando molto anche le sue condizioni fisiche.

La nota positiva è che è sempre pronto a dare un consiglio ai compagni, lo vedo molto motivato. Spero che continui su questa strada, è un buon segnale sotto il profilo della professionalità".