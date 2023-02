L’ex Mignani: "Dai miei voglio una reazione"

Michele Mignani (foto) attraversa il primo momento delicato della stagione, col suo Bari che ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. "A Ferrara mi aspetto la risposta che la squadra ha sempre dato – spiega il tecnico dei biancorossi, nonché ex di turno –. Alla fine della partita col Perugia ho dato una pacca sulla spalla a tutti: non ho mai percepito che la squadra non abbia avuto reazioni o atteggiamenti caratteriali non all’altezza. Spero di continuare su questo percorso, perché nel mio modo di pensare si può sbagliare un tiro o uno stop, ma non si deve mai sbagliare la presenza mentale in campo. I giocatori stanno tutti bene: Folorunsho ha saltato un allenamento, ma è accaduto per tenerlo a riposo. La Spal? Vuole mantenere il pallino del gioco e il palleggio, cercando di sfruttare la superiorità numerica con gli esterni. Tutte le partite offrono spunti e lezioni: quello che non ci deve mai mancare è la fiducia e l’entusiasmo. Sappiamo bene che si possono incontrare delle difficoltà. Ho rivisto la partita col Perugia e penso che il primo tempo sia stato alla pari, non tanto sotto l’aspetto della qualità ma della concretezza. Nella ripresa invece abbiamo preso due gol che potevamo evitare.

Affrontare De Rossi è un grande piacere: lo stimo molto, l’ho apprezzato come calciatore e ora come persona, seppur non lo conosca personalmente. Tutte le volte che l’ho sentito parlare ho avuto la sensazione di una persona di livello. Antenucci? È un grande professionista, non deve dimostrare nulla. In una squadra con 25 giocatori è normale ci siano delle rotazioni e ho il compito di individuare quelli che di volta in volta sono più in forma: da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti. Anche per me e Vicari sarà una partita da ex di turno, devo solo valutare chi sta meglio. Lo vedo tutti i giorni e continuo a pensare che Mirco sia un punto di riferimento del Bari, anzi non lo vedo diverso da quello di inizio stagione".