L’ex spallino Gasparetto nel mirino del Masi, in panchina spunta il candidato Galletti

Un altro ex spallino potrebbe giocare tra i dilettanti ferraresi la prossima stagione. Secondo indiscrezioni si tratterebbe del difensore centrale Daniele Gasparetto, 35 anni compiuti a ridosso di Pasqua, gli ultimi due trascorsi nel Legnago, ora nel mirino del Masi Torello. Sarebbe un colpaccio. Dopo le giovanili nell’Atalanta, debutta tra i professionisti in Serie C1 con la maglia del Legnano, poi Modena in Serie B dove segna la sua prima rete da professionista contro il Cittadella (sua futura squadra). Il debutto tra i cadetti avviene invece il 4 ottobre 2008 contro il Parma. Nel 2009 veste la maglia del Padova, trovando come compagno di squadra suo fratello Mirco. L’8 luglio 2010 passa al Cittadella assieme a Manolo Gabbiadini nell’ambito dell’operazione che ha portato Matteo Ardemagni a vestire la maglia dell’Atalanta. Il 30 giugno 2014, dopo quattro stagioni, passa alla Spal in Lega Pro: in tre anni con la maglia estense ottiene due promozioni consecutive dalla Lega Pro alla A (categoria che mancava a Ferrara dal 1968) collezionando complessivamente 77 presenze e tre reti con i biancazzurri. Nel 2017 la società emiliana lo cede a titolo definitivo alla Ternana, poi Reggina e nel 2021 il Legnago. Per quanto riguarda la guida tecnica, l’ex spallino Davide Marchini dovrebbe restare al Granamica, spunta con forza invece il nome di Nicola Galletti, allenatore del Bentivoglio, da lui portato dalla Promozione all’Eccellenza e poi brillante matricola in questa stagione nella nuova categoria. Gasparetto è grande amico di Eros Schiavon, lo spallino che da due anni gioca nei dilettanti nel Ferrarese.