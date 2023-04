L’Exera è un osso duro: ferma il Basilico sul 4-4

Nei Play Off Scudetto la Baracca di Guendalo va al riposo sul 2-0, poi si porta addirittura sul 5-0 e sul 6-1, ma subisce 3 gol negli ultimi 5 minuti che tengono in gara il Ristorantino Sidun in vista della partita di ritorno. Doppiette di Barbari e Vandini e reti di Saracino e De Marchi per la Baracca di Guendalo, per il Sidun prima Di Mauro, poi doppietta di Cioffi e gol allo scadere di Ramadan. Exera si conferma squadra ostica per il Basilico, finisce 4-4: vantaggio Basilico con Sisti, Exera pareggia poco dopo con il pallonetto millimetrico di Bonazza. Basilico ancora avanti con il piattone all’incrocio di Inglesetti su assist di Fornaio, ma Exera pareggia con la girata di Bergossi da centro area e va al riposo sul 3-2 grazie al rigore trasformato da Bonazza. Nella ripresa il Basilico trova il pareggio ancora con Inglesetti e a metà tempo il gran gol di Bersanetti vale il sorpasso. Allo scadere Berveglieri si inserisce con i tempi giusti su azione d’angolo e si inventa un colpo di tacco da applausi per il pareggio Exera. Grande equilibrio tra Servizi Auto Catozzi e Wilson’s Pub. Sorgente per l’1-0 Catozzi a cui risponde Maestri per il Wilson’s Pub; il Catozzi va ancora in gol con Basile prima del riposo e con Sorgente in apertura di ripresa, per un tentativo di allungo sul 3-1. Allungo subito rintuzzato perchè il Wilson’s Pub va a bersaglio con la doppietta di Casaluce e con Boarini, sorpasso sul 4-3; Basile la rimette in parità, ma ancora Wilson’s Pub avanti con il destro all’angolino di Fabbri. Nel finale ci pensa Sacco a realizzare il gol del definitivo 5-5 che rimanda il discorso qualificazione interamente alla gara di ritorno. Il Magik Pizza batte, 5-4, un ottimo Real di Mezzo: Antoniciuc per l’1-0 Magik Pizza, pareggia Callegari, poi Alushi riporta avanti il Magik Pizza prima dell’intervallo e 3-1 di Kupsi; la doppietta di Rodriguez permette al Real di Mezzo di agguantare i rivali. Ivanciuc e poi Mocanu da due passi su assist di Kupsi per il 5-3 Magik Pizza e rete finale di D’Onofrio che tiene aperto il discorso qualificazione.

Nei Play Off di Serie A la New Team si porta sul 2-0, 2-1 all’intervallo, poi 3-2, ma cede alla distanza contro il Bar Mattino Ostellato che la spunta 7-5. Il Macaco va avanti 1-0 e 2-1, poi 2-2 all’intervallo; poi va sotto 2-4 e 3-5 contro l’AM Circolo Encap, per poi segnare 4 reti consecutive e vincere 7-5: tripletta di Zamboni, doppietta di Fornaio, a segno anche Finotti e Nigrisoli; doppietta iniziale di Morselli per l’AM. L’Hurly Burly sembra aver in mano la partita andando ben presto sul 3-0, ma il Francolino la impatta sul finir di primo tempo, poi va sul 4-3 e vince 5-4. Per l’Hurly Burly doppietta di Nigrisoli, 2-0 di Pedarzini e provvisorio 4-4 di Mantovani; per il Francolino doppietta di Serafini, reti di Schiavina, Bertoncelli e Vacchi.