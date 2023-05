L’Handball Estense lotta fino alla fine, ma San Lazzaro è superiore e si impone

Sabato 6 maggio l’Handball Estense ha ospitato la compagine della pallamano Tecnocem 85 San Lazzaro, squadra ostica che occupa le prime posizioni di classifica ed a caccia di punti per l’accesso ai play-off. La partita vede un inizio scoppiettante degli ospiti, che concretizzano molte reti e che lasciano i padroni di casa inermi ad inseguire nel punteggio. Nella prima frazione di gara l’Estense non riesce ad ingranare ed a proporre il proprio gioco, questo permette l’allungo degli ospiti che chiudono la prima frazione con un ottimo vantaggio di reti. L’intervallo permette a coach Sacco di riordinare le idee e motivare i propri ragazzi che rientrano in campo con un nuovo spirito. La seconda frazione vede in campo due giochi equilibrati, ma forti del vantaggio accumulato nel primo tempo, la squadra ospite non permette ai ragazzi Estense di colmare il gap e la partita si conclude sul risultato di 18-28. Prossimo appuntamento sabato 13 alle 17,30 al Palaboschetto di Ferrara per l’ultima partita di campionato serie B.