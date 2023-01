L’Hockey Bondeno vola ai playoff scudetto

Ennesimo weekend da incorniciare quello appena terminato in casa HC Bondeno. In una due giorni di fuoco, i ragazzi di mister Pritoni non smettono di stupire e staccano il biglietto per i play off scudetto del prossimo 28 gennaio, con prestazioni e partite che rimarranno nella storia. Nel primo incontro di sabato, è il Bra ad andare in vantaggio al terzo minuto, con il gol con cui termina il primo quarto di gara. Nel secondo quarto è proprio Succi a trovare il pareggio. Due corti dello specialista ucraino Koshelenko portano il Bra sul 3 a 1, ma sul finire del tempo è Ale Bergamini ad accorciare, dando la scossa ai suoi. Dopo la pausa lunga, ad inizio terzo periodo, Succi trova il pareggio, ma in tre minuti il Bra trova altri 3 gol e allunga. Nell’ultima frazione di gioco Muzzioli e Succi riportano il Bondeno sul 6 a 5, ma la partita la chiude il Bra nei minuti finali, con i gol che portano all’8 a 5 finale.

Nel secondo incontro di sabato i matildei affrontano i campioni d’Italia Indoor in carica dell’HP Valchisone. Con tre gol nel primo quarto e due nel secondo, si va al riposo lungo sul 5-0 per gli avversari. Nell’intervallo mister Pritoni suona la carica e la squadra che scende in campo sembra trasformata. Gli ultimi 10 minuti di gioco sono uno spot all’hockey. Gol di Muzzioli che riapre le danze al 33esimo. Negli ultimi tre minuti ancora Succi e doppietta di capitan Muzzioli ribaltano il risultato, sotto gli occhi allibiti degli avversari: 6-5 il risultato finale. La domenica mattina si ripetono le fatiche del giorno precedente, questa volta iniziando contro il Cus Pisa: l’incontro si chiude con il risultato di 4-1 per i terribili ragazzi di Bondeno. Nell’ultimo incontro dei questo lunghissimo weekend, l’HC Bondeno incrocia i bastoni ancora con i campioni d’Italia del Valchisone. Dopo un parziale di 4 a 0 per gli avversari, è Muzzioli ad accorciare e come nella giornata di sabato, è il quarto ed ultimo tempo a dare le emozioni forti. Pareggio dei valligiani a pochi minuti dal termine, ma c’è spazio ancora per i gol di Succi e Ale Calzolari. Gol sul finale degli avversari, che chiude l’incontro per 9-8.