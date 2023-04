Licata per il salto di qualità Nel mirino il titolo italiano

Sono passati circa otto mesi dal debutto da professionista di Antonio Licata, che da quel giorno ha disputato quattro incontri vincendo sempre in maniera piuttosto netta. L’ultimo qualche settimana fa contro l’ostico Boussadra in occasione del Memorial Duran. A 23 anni, il welter di Ferrara Boxe sente che è arrivato il momento di alzare l’asticella e puntare in alto, al titolo italiano. Nei prossimi mesi il pugile ferrarese è determinato a fare il salto di qualità, a questo proposito, domenica 23 aprile nella palestra di Ferrara Boxe Licata affronterà Salvatore Malatino, poi se tutto andrà nel migliore dei modi un mese dopo disputerà il suo sesto incontro da professionista. "Antonio mi sta regalando grandi soddisfazioni, vederlo crescere in questo modo mi gratifica e riempie di orgoglio – assicura il tecnico Roberto Croce –. Il passaggio al professionismo lo ha trasformato, perché da dilettante non aveva la stessa mentalità e questo gli ha impedito di ottenere successi che erano nelle sue potenzialità. Il titolo italiano è nelle sue corde, però è ancora giovane e vedremo". Ma il 23 aprile non combatterà soltanto Licata, infatti il maestro Croce e i suoi collaboratori stanno organizzando una bella riunione, che comincerà intorno alle 16. Per esempio salirà sul ring Simone Grotti, atteso da un match molto complicato. E c’è grande fermento anche in campo femminile. Emma Baruchello (Junior, 60 kg) ed Electra Mormando (Youth, 54 kg) sono infatti in partenza per Montesilvano (provincia di Pescara), dove tra il 14 e il 16 aprile si svolgeranno i campionati italiani femminili.

Stefano Manfredini