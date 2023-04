Licata resta imbattuto Superato anche Malatino

Cinque su cinque. Antonio Licata non delude le aspettative di tecnici e sostenitori, piegando Salvatore Malatino ai punti al termine di un match duro e dall’esito tutt’altro che scontato. Nella palestra di casa, l’atleta di Ferrara Boxe – sotto gli occhi del maestro Roberto Croce e di papà Francesco – ha vinto con merito conquistando quattro riprese su sei. Ma va sottolineata pure la prestazione di Malatino, arrivato a Ferrara non certo nei panni di vittima sacrificale, aggiudicandosi un round e pareggiandone un altro. "È stato un match estremamente complicato, contro un pugile solido che non si è mai dato per vinto – osserva il maestro Croce –. Malatino è un vero e proprio toro, un avversario di spessore che ha contribuito a dare vita ad un incontro piaciuto davvero a tutti. Licata sta crescendo: ha dimostrato di avere carattere, oltre ad indiscutibili qualità tecnico-tattiche. Per fare un ulteriore salto di qualità, deve migliorare dal punto di vista mentale, e per farlo è indispensabile disputare incontri come questo. Il prossimo appuntamento? Domenica 28 maggio ancora nella palestra di Ferrara Boxe, dove Antonio affronterà un atleta laziale con l’obiettivo di continuare a scalare la classifica italiana dei pesi welter".

Ma nella riunione effettuata nella palestra di via Bologna c’è stato pure un interessante antipasto dilettantistico. Gli atleti di casa Gerardo Damiano, Marco Maiorello e Stefano Corli hanno battuto rispettivamente Pierfrancesco Demuru (Reggiana Boxe), Leonardo Sestito (Iron Club Gym) e Zaccaria Filadi (Edera Boxing Gym Ravenna). Lorenzo Ghelli (Pugilistica Padana) si è aggiudicato il derby con Dario Baroni (Ferrara Boxe). Per la Pugilistica Padana ha combattuto pure Ousmane Ba, che ha pareggiato con Giuseppe Usai (Reggiana Boxe). In campo femminile invece si registra la vittoria di Kateryna Hil (Ferrara Boxe) contro Elena Gelsi (Italica Boxe) e la sconfitta più che mai immeritata di Valeria Ciobu (Ferrara Boxe) contro Gessica Ghini (Edera Boxing Gym Ravenna).

Stefano Manfredini