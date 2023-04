Licata sul ring contro Malatino E’ una tappa verso il tricolore

Battere Salvatore Malatino per proseguire la marcia verso il titolo italiano dei pesi superwelter. È questo l’obiettivo di Antonio Licata, che nella riunione in programma oggi a partire dalle 16 presso la palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306 promette battaglia contro un avversario meno dotato tecnicamente ma molto pericoloso. Un ‘picchiatore’ che tra i dilettanti ha effettuato un percorso importante. Ecco il ricco programma dilettantistico stilato da Roberto Croce e i suoi collaboratori, con nove incontri che vedono protagonisti anche atleti di Pugilistica Padana e Costantino Boxe: Gerardo Damiano (Ferrara Boxe)-Pierfrancesco Demuru (Reggiana Boxe), Marco Maiorello (Ferrara Boxe)-Leonardo Sestito (Iron Club Gym), Stefano Corli (Ferrara Boxe)-Zaccaria Filadi (Edera Boxing Gym Ravenna), Dario Baroni (Ferrara Boxe)-Lorenzo Ghelli (Pugilistica Padana), Valeria Ciobu (Ferrara Boxe)-Gessica Ghini (Edera Boxing Gym Ravenna), Ousmane Ba (Pugilistica Padana)-Giuseppe Usai (Reggiana Boxe), Kateryna Hil (Ferrara Boxe)-Elena Gelsi (Italica Boxe), Simone Grotti (Ferrara Boxe)-Emanuele Malavasi (Boxing Club Bologna), Silver Johna (Costantino-Boxe)-Emiliano Domi (Italica Boxe). Nel frattempo, Ferrara Boxe ha conquistato due medaglie di bronzo ai campionati italiani femminili di Montesilvano. Resta un pizzico di rammarico per Emma Baruchello (Junior, 60 kg), che in semifinale aveva battuto Maddalena Golino (Fiamme Oro). Peccato che attraverso la revisione del verdetto (discutibile, ma prevista dal regolamento) la vittoria sia stata assegnata all’atleta delle Fiamme Oro che poi ha perso in finale. Bronzo senza discussioni invece per Electra Mormando (Youth, 54 kg).

Stefano Manfredini