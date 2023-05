Lo show di Kovtun trascina la Pgf Gli estensi volano alle finali scudetto

Sabato scorso ad Ancona si è svolta la terza prova, ultima della regular season, del Campionato Italiano di Serie A1 di ginnastica artistica maschile, che per la Palestra Ginnastica Ferrara iniziava con un unico obbiettivo: la salvezza. 12 le squadre in gara che sono scese in campo in 2 distinti sottogruppi. Al termine del 1° sottogruppo gli estensi, 1° su 6 squadre, centrano l’obiettivo salvezza e aspettano l’esibizione delle altre 6 squadre. Al termine della gara i palestrini sono 4° e si qualificano direttamente alla Final Six di Napoli, risultato prestigioso che migliora quello dell’anno scorso all’esordio nella massima categoria.

Si è trattata di una grande prova di squadra all’interno della quale è doveroso parlare della maestosa prestazione del portacolori ucraino della PGF Illia Kovtun che, volendo fare un paragone con quanto accadeva nelle stesse ore a Londra, è stato incoronato Re del PalaPrometeo: per lui la miglior media punti in assoluto e sul podio in ben tre delle quattro specialità disputate, risultato non eguagliato da nessuno degli altri ginnasti in gara. Come detto si è trattata però di una prova corale e a testimoniarlo c’è il secondo posto ottenuto dalla squadra, al volteggio, grazie a capitan Andrea Passini, Steven Matteo e Tommaso Bertarelli. Ferraresi molto bene anche al cavallo, dove sono terzi grazie a Emiliano Landi. Completa il quadro Pietro Miserti, fondamentale al corpo libero.