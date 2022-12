Lo spallino Dickmann nella Top 11 della serie B

Nonostante il quartultimo posto in classifica che significa zona playout, nella Top 11 di serie B del girone di andata figura anche un giocatore della Spal. Si tratta di Lorenzo Dickmann (foto), che nella formazione ideale diffusa dalla Lega serie B secondo i dati Opta si sta rivelando il migliore terzino destro della categoria. Questa Top 11 è basata sull’indice statistico che tiene conto di tutti i parametri individuali e di squadra di un giocatore, dei suoi dati rapportati al ruolo e all’incidenza nelle sue prestazioni. In pratica permette di valutare la prestazione di un giocatore in base alle sue statistiche e alla sua importanza nei risultati della squadra nei vari match disputati. La formazione è stata schierata con un 4-3-1-2, con Turati del Frosinone (portiere con più clean sheet e quello con meno gol subiti tra quelli con più di 15 presenze) tra i pali. In difesa quindi sulla fascia destra troviamo Dickmann, il difensore che ha preso parte a più conclusioni, tra tiri e occasioni create, e quello che effettuato più cross su azione riusciti dall’inizio del campionato. I centrali sono Altare del Cagliari e Sorensen della Ternana, mentre il terzino sinistro è Falasco dell’Ascoli. Il centrocampo è composto da tre giovani di talento: Fabbian della Reggina (classe 2003, già autore di cinque reti), Frendrup del Genoa e Morutan del Pisa (quattro gol e sette assist). Il miglior trequartista della categoria – anche se spesso mister Pecchia lo utilizza in ruoli diversi – è Vazquez del Parma. Infine, la coppia d’attacco non può che essere formata dai due bomber più prolifici della categoria: Cheddira del Bari e Brunori del Palermo, autori rispettivamente di 10 e nove reti nel girone di andata. I numeri di Cheddira – che ha anche servito quattro assist – sono ancora più incredibili se si considera che ha giocato solo 13 partite.

s.m.