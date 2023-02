Domani sera alla Milwaukee Dinelli Arena (si giocherà alle 20 per la concomitanza con il Carnevale) c’è l’ostacolo Ravenna da superare, per continuare a volare ad alta quota. Con i romagnoli penultimi in classifica con 12 punti all’attivo, assieme a San Severo, sarà quasi un testacoda, dal quale però non farsi trarre in inganno visto il recente percorso in campionato della squadra di Lotesoriere, reduce dal successo una settimana fa sul parquet di Ferrara. Mani sul manubrio e massima attenzione dunque, all’interno di una sfida ricca di insidie, come avverte l’assistente Andrea Cotti – "Ravenna ci ha messo in parecchia difficoltà all’andata, è una squadra con esterni in grado di metterci in pericolo grazie alla loro energia, tra cui Musso, che non ha bisogno di particolari presentazioni, oltre a due americani molto validi per questa categoria. Le gare sono sempre meno e tutti hanno bisogno di vincere, specialmente le squadre che devono salvarsi: da qui alla fine penso che di risultati scontati non ce ne saranno più – commenta Cotti, analizzando l’avversario –. Affronteremo una squadra diversa rispetto all’andata che, da dicembre ad oggi, ha trovato grande costanza nell’andamento rispetto ad inizio campionato. Inoltre, a livello di roster, a stagione in corso hanno inserito Oxilia al posto di Bocconcelli, guadagnando in rotazione un giocatore con un trascorso importante in questa categoria, molto bravo a muoversi senza palla".

Lanciata da tre vittorie in fila – dieci nelle ultime undici considerati anche i quarti di Coppa Italia –, la Tramec non ha intenzione di fermarsi e continuare un percorso magico. "In realtà non ci pensiamo più di tanto, siamo focalizzati solo sul lavoro in palestra per curare il più possibile i dettagli, godendoci tutto ciò che questo lavoro ci dà e con il massimo entusiasmo possibile. Nonostante il primo posto, stiamo dando il giusto peso alla classifica: il nostro obbiettivo è riempirci le tasche sul campo per arrivare pronti a maggio. Se sarà una stagione irripetibile non lo so dire, di certo sarebbe bello fossero tutte quante così". Una Tramec sempre più solida, grazie anche al contributo di Mussini, ultimo arrivato ma già ben integrato nel sistema di Mecacci. "Federico è un giocatore fatto e maturo, un ragazzo che in campo ci sa stare e che è in grado di conoscere pregi e limiti di se stesso: sa mettersi a disposizione della squadra senza strozzare le proprie caratteristiche". A Cento, dopo il successo nel match d’andata dopo l’overtime (96-93), il successo casalingo con Ravenna manca da due anni: 17 gennaio 2021, 60-58 per la Tramec grazie al canestro decisivo di Moreno. Dirigono Vita, Puccini e Tarascio.

Giovanni Poggi