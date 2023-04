Lucarelli e le 100 panchine: "Occhio alla Spal"

Cristiano Lucarelli (nella foto) festeggerà al Mazza le 100 presenze sulla panchina della Ternana, ma l’allenatore delle Fere è concentrato soprattutto sulla partita con la Spal, alla quale non è disposto a fare sconti. "Si tratta di un traguardo importante – confessa il tecnico rossoverde –, un motivo di grande orgoglio che ci deve spingere a fare un risultato importante. Senza dimenticare i mille tifosi al nostro seguito, quindi potrebbe diventare una partita davvero speciale.

Ma dovremo fare attenzione alla Spal, che era partita con obiettivi diversi dalla salvezza: non affronteremo l’ultima in classifica, ma una squadra costruita per disputare un campionato di vertice.

Le gare di serie B più o meno sono tutte uguali: vince chi ha più lucidità mentale. Le partite vengono decise da un episodio, una disattenzione individuale, ma si sviluppano sempre sul filo del rasoio e gli errori si pagano a caro prezzo".

Per quanto riguarda le scelte, non sono partiti per il ritiro di Coverciano che ha preceduto la trasferta di Ferrara l’infortunato Defendi e l’ex Ghiringhelli. Quest’ultimo ha ormai recuperato, ma l’allenatore ha preferito lasciarlo a Terni per proseguire allenamenti e terapie.

"Palumbo ha avuto la febbre, ma è tornato ad allenarsi – continua mister Lucarelli –. Abbiamo bisogno di essere stretti e lavorare sulle traiettorie, quindi la sua presenza è importante in fase di copertura e organizzazione della manovra. Defendi e Ghiringhelli non ci saranno. Donnarumma e Favilli invece si stanno allenando bene da quando sono rientrati. Per il primo la condizione è in crescendo, anche se occorre la massima cautela.

Il secondo potrebbe anche partire dal primo minuto, però non può giocare dall’inizio alla fine. Falletti? È in forma, può finalmente mostrare ciò che sa fare e i campi asciutti lo aiuteranno".

s. m.